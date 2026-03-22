Встреча администрации с жителями Химок состоится 25 марта

Мероприятие будет проходить с 18:00 до 20:00 в школе «Лидер» на улице Германа Титова, дом № 16. Участники смогут задать интересующие вопросы и внести предложения по развитию территории.

На встрече можно будет обсудить широкий круг тем: благоустройство, социальное обеспечение, предпринимательство, жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность, здравоохранение и другие актуальные вопросы.

Депутат партии «Единая Россия» Надежда Смирнова отметила, что выездная администрация — это прямой диалог жителей с властью, где каждый может высказаться по самым важным направлениям. Она подчеркнула, что цель таких встреч — слышать людей и вместе делать округ комфортнее.

Подобные мероприятия давно зарекомендовали себя как эффективный формат обратной связи. В прошлый раз встреча проводилась в школе № 20 в микрорайоне Подрезково. На ней присутствовали глава округа Инна Федотова и первый заместитель министра чистоты Подмосковья Алексей Семенов.