Встреча администрации с жителями округа прошла в Химках

В школе № 20 микрорайона Подрезково прошла выездная администрация. Следующий прием жителей состоится 25 марта в Старых Химках в школе «Лидер» на улице Германа Титова, 16, время проведения — с 18:00 до 20:00.

Встреча жителей прошла с представителями администрации, региональных ведомств и ресурсоснабжающих организаций. Участие в приеме приняла глава Химок Инна Федотова и первый заместитель министра чистоты Подмосковья Алексей Семенов.

Вопросы горожан касались сфер ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, безопасности и развития предпринимательства. Всего зафиксировали более 90 обращений.

«Одна из жительниц дома № 28/1 на улице Академика Грушина, являющаяся опекуном несовершеннолетнего ребенка, обратилась с серьезной проблемой: условия проживания в квартире не соответствуют необходимым нормам. Приняли решение предоставить им временное жилье — муниципальную квартиру. Перед заселением проведем необходимый косметический ремонт», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Глава округа поручила предоставить семье временное муниципальное жилье. Перед заселением в квартире проведут косметический ремонт.

«Такие встречи позволяют нам не только услышать проблемы жителей, но и оперативно находить решения, что крайне важно для развития нашего округа», — отметил лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Выездные администрации проводят в Химках на регулярной основе.