Встреча администрации с жителями Дзержинского прошла в Люберцах

В Дзержинском прошла выездная администрация с участием главы городского округа Люберцы Владимира Волкова. На встрече с жителями обсудили ремонт тепловых пунктов, сетей и объектов водоснабжения.

Диалог с жителями состоялся на площадке лицея № 3 имени Главного маршала авиации А. Е. Голованова. Участники подняли вопросы состояния жилищного фонда, работы управляющих компаний и коммунальной инфраструктуры. На обращения также отвечали депутат Мособлдумы Лидия Антонова и представители депутатского корпуса округа.

В ходе обсуждения власти сообщили о планах по модернизации коммунальной системы Дзержинского. В этом году предусмотрен капитальный ремонт шести центральных тепловых пунктов, среди которых объекты на улицах Лесная, Лермонтова, Академика Жукова, Томилинская и Угрешская. Также запланировано обновление центральной бойлерной на улице Академика Жукова.

Отдельное внимание уделено тепловым сетям. Работы пройдут на нескольких участках магистралей, включая направления от ТК-81 на улице Лесная до ТК-25, а также от ТК-03 на улице Угрешская до ТК-73 в районе ЦТП-21. Еще один участок затронет территорию от площади Дмитрия Донского до улицы Ленина.

Запланирована модернизация водозаборных узлов и очистных сооружений, что должно повысить стабильность водоснабжения и качество услуг для жителей.

«Жители адресовали нам вопросы текущего содержания жилого фонда, работы управляющих компаний и другие важные темы. Дорогие дзержинцы, благодарю вас за конструктивный диалог и прошу дать обратную связь по итогам встречи», — сказал глава округа Владимир Волков.

По итогам встречи обращения жителей взяты в работу профильными службами.