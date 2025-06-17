Встреча администрации с сотрудниками филиала «Уралхим» прошла в Воскресенске

В Воскресенске продолжаются регулярные встречи администрации с жителями, в том числе выездные приемы на крупных предприятиях для удобства граждан. Глава городского округа Алексей Малкин вместе с заместителями и профильными специалистами посетил воскресенский филиал «Уралхим», где провел встречу с рабочей молодежью предприятия.

Всего за время выездного приема было рассмотрено 29 обращений, касающихся благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

«Совместно с директором филиала Дмитрием Трушковым провели выездную администрацию для сотрудников нашего градообразующего предприятия. Были вопросы по содержанию домов, содержанию дорог, освещению. Часть из них была решена на месте, некоторые взяли на проработку», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Житель деревни Усадище Олег Ряженов поднял вопрос продления дороги в своей деревне на 200 метров. Заместитель главы округа Артем Пирогов поручил профильным специалистам провести выезд на место и выполнить профилирование проезжей части с добавлением необходимого материала до августа.

Житель Воскресенска Александр Цедик обратился с просьбой установить мусорные урны на улице Куйбышева и покосить траву. Задача передана в МБУ «Благоустройство и озеленение», где уже приступили к решению данного вопроса.

Также было рассмотрено обращение по ремонту дорог в Центральной части города — в Тихом и Суперфосфатном переулках. Этот вопрос находится в стадии проработки.