Встреча администрации с сотрудниками фабрики Жостово прошла в Мытищах

Представители администрации Мытищ встретились вместе с сотрудниками фабрики Жостово. Это замечательная возможность для рабочих предприятия в Мытищах решать насущные вопросы, не отвлекаясь от своих рабочих обязанностей.

Жостовская фабрика в этом году отмечает впечатляющий юбилей — 200 лет со дня своего основания. Это важное событие подчеркивает значимость фабрики в истории нашего региона и её вклад в развитие местной экономики.

Сотрудники администрации на все поступившие обращения старались дать максимально развернутые и информативные ответы. Темы, которые требуют более детальной проработки и обсуждения, были взяты на контроль профильными ведомствами, что позволяет надеяться на их скорейшее решение.

Среди вопросов, наиболее актуальных для жителей Мытищ стали: благоустройство придомовых территорий — забота о внешнем виде и комфорте жилых районов; здравоохранение — обеспечение доступности и качества медицинских услуг; транспортное обслуживание — улучшение транспортной инфраструктуры и удобства передвижения; оплата жилищно-коммунальных услуг — вопросы тарифов и начислений; земельно-имущественные вопросы — правовые аспекты владения и использования земельных участков и ремонт дорог — состояние дорожной сети и необходимость ее улучшения.

Администрация Мытищ продолжает проводить подобные встречи на регулярной основе, чтобы оставаться на связи с жителями округа и оперативно реагировать на запросы. Даты и места проведения следующих встреч будут заранее анонсированы на официальных ресурсах администрации Мытищ, чтобы каждый желающий мог принять участие и высказать свои предложения или замечания.