Встреча администрации с сельскими старостами прошла в Солнечногорске

В здании администрации в поселке Смирновка состоялась встреча, где стратостам Смирновского территориального управления Солнечногорска представили планы по зимней очистке и обслуживанию дорог в их деревнях.

Мероприятие провел заместитель главы по территориальной политике Эдуард Машковцев. Он подчеркнул, что такой формат прямого диалога со старостами всех населенных пунктов городского округа запланирован на ближайший месяц по поручению главы муниципалитета Константина Михалькова.

«Мы рассказываем о зимнем содержании дорог, обсуждаем взаимодействие администрации и жителей, налаживаем короткую коммуникацию для быстрого решения проблем. Так, со старостами территориального управления Смирновское мы договорились о создании чата, куда они смогут оперативно обращаться», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

В ходе встречи были определены конкретные дорожные участки, требующие повышенного внимания, а также уточнены сроки и исполнители уборочных работ. С целью демонстрации возможностей для старост будет организована ознакомительная поездка в МБУ «ДЕЗ», где им представят оборудование и познакомят с персоналом, отвечающим за уход за территориями. Отметим, что первая группа старост уже побывала на этом предприятии.