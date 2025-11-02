Встреча администрации с сельскими старостами прошла в Мытищах

В Центре культуры и досуга «Марфино» состоялась встреча заместителя главы городского округа Мытищи Артура Суворова со старостами сельских населенных пунктов территориального управления «Федоскино». На встрече также присутствовали руководители ресурсоснабжающих организаций: ПАО «Россети», АО «Мособлгаз» и Сергиево-Посадский региональный оператор.

Артур Суворов подчеркнул важность прямого контакта между старостами и специалистами. С приближением зимнего периода и реализацией программы модернизации сетей оперативное решение возникающих вопросов становится особенно актуальным.

На встрече обсудили темы газификации населенных пунктов, своевременного вывоза мусора, бесперебойной подачи электроэнергии и модернизации систем электроснабжения, а также общие вопросы по содержанию территорий.

Такие встречи будут проводиться на регулярной основе для эффективного взаимодействия.