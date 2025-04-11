Встреча администрации округа с жителями прошла в корпусе лицея № 34 в Мытищах

В городском округе Мытищи прошла встреча с жителями, на которой специалисты администрации, депутаты, члены Общественной палаты, представители ресурсоснабжающих организаций и нотариусы выслушали обращения граждан. На все вопросы старались дать максимально подробные ответы, а те темы, которые требуют дополнительного изучения, взяты в работу профильными структурами.