Встреча администрации округа с жителями прошла в корпусе лицея № 34 в Мытищах

В городском округе Мытищи прошла встреча с жителями, на которой специалисты администрации, депутаты, члены Общественной палаты, представители ресурсоснабжающих организаций и нотариусы выслушали обращения граждан. На все вопросы старались дать максимально подробные ответы, а те темы, которые требуют дополнительного изучения, взяты в работу профильными структурами.
Среди наиболее обсуждаемых вопросов оказались земельно-имущественные отношения, социальная поддержка, благоустройство территории, вывоз мусора, управление многоквартирными домами, организация потребительского рынка и состояние дорог.
Подобные встречи проводятся регулярно. Информация о следующем приеме будет размещена на официальных площадках округа.
В МВД раскрыли необычные мошеннические схемы для кражи данных