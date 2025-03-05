Встреча администрации округа с предпринимателями прошла в Мытищах

Основной темой обсуждения были меры поддержки бизнеса на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Такие встречи в администрации муниципалитета уже стали традиционными и вызывают большой интерес со стороны представителей бизнеса.

В настоящее время в городском округе работают более 500 крупных предприятий, в том числе 18 системообразующих. Также насчитывается более 23 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и почти 40 тысяч самозанятых. На сопровождении находятся 35 инвестиционных проектов.

Заместитель главы городского округа Елена Сетракова отметила, что основной задачей администрации является постоянное взаимодействие с бизнес-сообществом, информирование о существующих и новых мерах государственной поддержки, а также сопровождение по возникающим вопросам до полного их решения.

Предприниматели также могут узнавать всю необходимую информацию в режиме онлайн. В мессенджере Telegram созданы канал «Экономика Мытищи» и чат «Бизнес Мытищи», где публикуют меры поддержки предпринимателей, размещают анонсы мероприятий и обсуждают актуальные вопросы.