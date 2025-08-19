Встреча администрации Наро-Фоминска с жителями прошла в поселке Селятино

Администрация Наро‑Фоминского округа провела выездной прием в Селятине в формате живого диалога. В зале спортивного комбината «Строитель» собралось 26 активных жителей, среди которых были и гости из Апрелевки.

Одна из жительниц пожаловалась на работу управляющей компании — ее обращения по протечке крыши остаются без реакции. Глава округа Роман Шамнэ поручил Территориальному управлению оперативно организовать встречу с УК и определить конкретные сроки проведения ремонтных работ.

Особое внимание уделили проблеме дорожной безопасности у детского сада в Апрелевке: в часы пик во дворах соседних домов скапливается транспорт, что создает опасные ситуации. Инициативу местных жителей по изменению организации движения поддержали и направили на рассмотрение в профильную комиссию.

«Такие встречи ценны тем, что позволяют услышать людей и сразу наметить пути решения. Когда жители видят, что их слова не остаются без ответа, а предложения рассматриваются — это и есть настоящая работа власти», — подчеркнул Роман Шамнэ.

Глава округа поблагодарил присутствовавших за активную позицию и конструктивные предложения по развитию территории.