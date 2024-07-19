Встреча администрации Наро-Фоминска с жителями прошла в деревне Шустиково

Население деревни Шустиково в летний период возрастает в разы. Около 400 человек живут здесь постоянно, еще примерно две тысячи дачников приезжают на лето. Все они могли стать участниками выездной встречи с администрацией, решив актуальные для себя вопросы.

Так, жители обсудили с представителями городских служб благоустройство улиц и пруда за счет инициативного бюджетирования, ремонт дорог, здравоохранение и подготовку к новому учебному году.

«К началу учебного года в деревню приедет педиатр и осмотрит деток, потом с согласия родителей — прием узких специалистов. Сейчас мы определяемся с точкой, где лучше это сделать», — рассказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.