Встреча администрации Наро-Фоминска с жителями прошла в деревне Шустиково
Администрация Наро-Фоминского городского округа провела выездной прием жителей в деревне Шустиково. Встреча прошла в местном Доме культуры.
Население деревни Шустиково в летний период возрастает в разы. Около 400 человек живут здесь постоянно, еще примерно две тысячи дачников приезжают на лето. Все они могли стать участниками выездной встречи с администрацией, решив актуальные для себя вопросы.
Так, жители обсудили с представителями городских служб благоустройство улиц и пруда за счет инициативного бюджетирования, ремонт дорог, здравоохранение и подготовку к новому учебному году.
«К началу учебного года в деревню приедет педиатр и осмотрит деток, потом с согласия родителей — прием узких специалистов. Сейчас мы определяемся с точкой, где лучше это сделать», — рассказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.
В выездном приеме, помимо профильных специалистов и заместителей главы Наро-Фоминского городского округа, приняли участие представители областного Минсоцразвития и заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.
«Сегодня на ВКС у губернатора как раз рассматривался вопрос о работе выездных администраций: насколько они удобны для жителей, насколько эффективны. И вот ситуация — прием в Шустиково, когда жителям не нужно ждать даже выездной прием депутата, кого-то из замов главы администрации: все вместе приехали», — отметил Рожнов.
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