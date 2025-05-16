Встреча администрации Наро-Фоминска с жителями прошла в Апрелевке

Администрация городского округа провела очередной выездной прием в доме культуры «Апрелевка». На встрече обсудили конкретные проблемы, решение которых важно для многих людей.

В рамках мероприятия продолжена практика встреч со старостами деревень, поскольку предыдущий прием подтвердил востребованность и значимость для жителей сельских населенных пунктов такого прямого диалога. Старосты деревень пришли на встречу не только со своими проблемами, но и с вариантами их решения.

Одним из вопросов обсуждения стал ремонт моста в деревне Першино, участок которого периодически подвергается подтоплению. Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поручил начальнику Территориального управления Апрелевка в минимальные сроки провести комиссионное обследование данного участка и определиться с требуемыми материалами, чтобы приступить к необходимым работам.

Участников встречи интересовали также вопросы жилищно-коммунального хозяйства и доступности медицинской помощи.

Роман Шамнэ подчеркнул, что мнение жителей будет обязательно учитываться при принятии любых решений. Только совместными усилиями, через налаженный конструктивный диалог, комплексное развитие сельских территорий сможет выйти на новый уровень.