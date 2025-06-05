Встреча администрации Мытищ с жителями прошла в поселке Поведники

Встреча жителей поселка Поведники с сотрудниками администрации округа прошла в Мытищах. Подобные приемы проходят еженедельно, на них жители Мытищ могут обсудить все насущные вопросы и получить быстрые решение проблемы.

Прием граждан организовали на базе школы № 29. Сотрудники администрации, депутаты, представители ресурсоснабжающих организаций, Общественной палаты и нотариусы отвечали на все беспокоящие вопросы жителей.

Мытищинцы на выездной администрации подняли наиболее важные для них проблемы по содержанию многоквартирных домов, меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей, доступа к береговой зоне, оплаты жилищно-коммунальных услуг и земельно-имущественные вопросы, работа общественного транспорта и ремонт дорог, вывоз мусора и организация культурных мероприятий и досуга. Все обращения были зафиксированы и переданы в соответствующие ведомства для дальнейшей работы.

Чтобы не пропустить выездные администрации, следите за анонсами на официальных ресурсах администрации города Мытищи.