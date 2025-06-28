Встреча администрации Мытищ с жителями прошла в детском саду «Дюймовочка»

Заместитель главы округа Мытищи Ирина Ваврик и депутат Совета депутатов Оксана Мартьянова провели встречу с родителями воспитанников детского сада «Дюймовочка» в Мытищах. Обсудили три главные темы: ремонт после коммунальной аварии, качество питания и нехватку педагогов.

Поводом встречи администрации округа и жителей Мытищ стало коллективное обращение. Коммунальная авария произошла в марте: в одном из соединений труб в детском саду лопнула деталь. Рабочие повреждение устранили и заменили оборудование, в группах учреждения провели ремонт. Специалисты проверят до 15 июля все похожие соединения в здании и, если понадобится, заменят их.

Питание детей тоже стало предметом обсуждения. Родители выразили беспокойство по качеству блюд. Сотрудники администрации меню изучили и вопрос поставили на контроль.

Проблема с педагогами затронула многих. Руководители рассказали, как формируется зарплата, какие меры принимает администрация для привлечения и поддержки сотрудников.

Все поднятые темы остаются на контроле. Ответственные службы продолжают работать над решением. Новая встреча с родителями запланирована на сентябрь.