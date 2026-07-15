Встреча администрации Мытищ с жителями прошла в деревне Сухарево

Мероприятие в формате срочной выездной администрации состоялось 10 июля в деревне Сухарево. Заместитель главы Мытищ Артур Суворов, заместитель главы Дмитровского округа Екатерина Швец, депутаты и специалисты профильных служб ответили на вопросы жителей.

Местные жители встревожены планами по освоению участков, которые перешли в частную собственность. Несмотря на то, что статус территории запрещает производственное использование, владелец начал прокладывать дороги, межевать участок и продавать свои площади под складские и производственные помещения.

Администрация городского округа Мытищи поддерживает сторону местных жителей.

«Встретились на границе городских округов Мытищи и Дмитров с инициативной группой жителей поселка Некрасовский Дмитровского района и мытищинской деревни Сухарево. Только один собственник обращался в администрацию Мытищ за разрешением на изменение вида разрешенного использования своего участка. Ему было отказано. Как отказано и в размещении складского комплекса на этой земле. Других обращений не было», — отметил Артур Суворов.

Ситуация взята на контроль. В дальнейшем планируется встреча с собственниками земельных участков и арендаторов для понимания их планов и дальнейшего взаимодействия в правовом поле.