Встреча администрации Мытищ с жителями прошла в деревне Беляниново

Ранее на территории выявили многочисленные нарушения: незаконные постройки и самозахват земель. Совместно с жителями и профильными специалистами глава Мытищ Юлия Купецкая определила дальнейший план действий.

Встреча состояла из двух частей. Сначала в доме культуры «Бородино» представители администрации округа подробно обсудили текущую ситуацию с владельцами земельных участков, обозначили шаги, которые необходимо сделать в ближайшее время для устранения выявленных нарушений.

Вторая часть выездной администрации прошла уже с жителями деревни Беляниново, на ней обсудили уже проделанную работу и текущую ситуацию, а также детально проработали будущие шаги. Подобное общение помогает оперативно бороться с нарушениями и понимать, что в данный момент беспокоит людей, которые находятся в эпицентре событий.

Сейчас в деревне Беляниново активно продолжают демонтировать незаконные постройки. Часть — силами муниципалитета, часть — собственники сносят сами, не дожидаясь, когда это сделает техника администрации. Одним из приоритетных вопросов сейчас является проработка схемы альтернативного проезда к земельным участкам.

Подобные выезды будут проходить на регулярной основе.