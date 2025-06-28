Встреча администрации Мытищ с жителями прошла деревне Грибки

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров вместе с представителями профильных управлений администрации и компанией ООО «ВКС» провели выездное совещание с инициативной группой жителей деревни Грибки. Главной темой стали вопросы, касающиеся системы канализации.
На встрече обсудили передачу коммунального объекта в собственность, о чем ранее просили местные жители. В ходе совещания были представлены планы ООО «ВКС» по проведению необходимых мероприятий, включая инвентаризацию существующих канализационных сетей и уточнение границ прохождения коммуникаций.
По итогам обследования планируется организовать повторную встречу с жителями для подробного обсуждения дальнейших шагов по обновлению канализационной системы.
Встреча прошла в конструктивной атмосфере, все участники получили подробные ответы на свои вопросы.
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