Встреча администрации Мытищ с жителями прошла деревне Грибки

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров вместе с представителями профильных управлений администрации и компанией ООО «ВКС» провели выездное совещание с инициативной группой жителей деревни Грибки. Главной темой стали вопросы, касающиеся системы канализации.

На встрече обсудили передачу коммунального объекта в собственность, о чем ранее просили местные жители. В ходе совещания были представлены планы ООО «ВКС» по проведению необходимых мероприятий, включая инвентаризацию существующих канализационных сетей и уточнение границ прохождения коммуникаций.

По итогам обследования планируется организовать повторную встречу с жителями для подробного обсуждения дальнейших шагов по обновлению канализационной системы.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере, все участники получили подробные ответы на свои вопросы.