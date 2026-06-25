Встреча администрации Люберец с жителями прошла в поселке Октябрьском

Фото: 360.ru

В городском округе Люберцы еженедельно практикуют формат «выездной администрации». Это возможность для жителей решить свои проблемы буквально в шаговой доступности от дома, не приезжая в центр города.

Очередная такая встреча прошла в поселке Октябрьском на базе 53-й школы. На вопросы жителей отвечали глава муниципалитета Владимир Волков, его заместители, депутаты и представители всех коммунальных служб. Спектр обращений широк: от жилищно-коммунального хозяйства и транспорта до социальной поддержки.

Как отмечают организаторы, главная цель — выстроить правильную коммуникацию и с эмпатией отнестись к каждому запросу. Вопросы, которые невозможно решить сразу, берутся на контроль и включаются в краткосрочные или плановые программы.

«Все трудности в нашей жизни — от отсутствия коммуникации либо от неправильной коммуникации. Подобный формат выездной администрации позволяет выстраивать нужную верную коммуникацию с жителями городского округа и реагировать на те запросы, которые поступают в формате нашей работы», — отметил председатель совета депутатов округа Петр Ульянов.

На встрече жителям поселка озвучили конкретные планы. Благоустройство второй очереди лесопарка «Лесная опушка» планируют завершить в 2026 году. Также заменят две детские площадки, обустроят три «народные тропы», а в пяти дворах появится новый асфальт. Теперь горожане с нетерпением ждут преображения своего района.

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