Встреча администрации Люберец с жителями прошла в поселке Малаховка

Очередная встреча в формате «выездной администрации» состоялась в поселке Малаховка. Жители могли напрямую задать вопросы главе округа Владимиру Волкову и его заместителям — по здравоохранению, ЖКХ, благоустройству, социальным вопросам, работе с молодежью и другим направлениям.

Глафира Зубарева обратилась к главе Люберец с проблемой, касающейся благоустройства. «Чтобы дойти до летнего парка, нам нужно перейти через железнодорожный переход. Но, к сожалению, там не приспособлена дорога для прохода с коляской», — рассказала жительница поселка. По ее словам, она не в первый раз убедилась, что подобные обращения не остаются без внимания.

На встречу пришли жители разных возрастов и профессий — у каждого нашелся свой вопрос к власти.

Чаще всего обращения касаются парковок во дворах, состояния дорог и тротуаров, транспорта. Просят заняться электрификацией, ремонтом фасадов и благоустройством территории детского сада.

Отдельно поднимали вопрос экологии — просили сделать замеры воздуха. Не остались без внимания и заборы в микрорайоне Красная горка, из-за которого жителям соседнего двора неудобно проходить к своим домам. Власти пообещали обеспечить сквозной проход.

По итогам встречи все обращения жителей взяты на контроль. В администрации отмечают: подобный прямой диалог помогает решать вопросы быстрее.