Встреча администрации Люберец с жителями прошла в деревне Островцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел повторную встречу с жителями деревни Островцы в формате выездной администрации. Главный вопрос, который волновал жителей, — смена управляющей компании.

«Как и обещали, повторно провели встречу в формате выездной администрации в Островецкой школе и поздравили наших уважаемых жительниц с наступающим Международным женским днем. В прошлый раз самыми актуальными были вопросы о необходимости замены документов, запуска автобусного маршрута в Сельцо, а также экологическая обстановка в промзонах поселка. За месяц нам удалось решить каждый из них», — отметил Волков.

Главный вопрос, беспокоящий жителей, — смена управляющей компании в деревне. Организация, которая взяла на себя контроль над многоквартирными домами, не сотрудничает с жителями. К тому же, в администрацию поступает большое количество жалоб на неудовлетворительное содержание жилого фонда.

«Совместно с профильным министерством обязательно разберемся в этом вопросе, обязательно будем информировать жителей», — заключил Владимир Волков.

Глава Люберец поблагодарил жителей за неравнодушие. Он отметил, что встреча, как и в прошлый раз, прошла конструктивно и продуктивно.