Встреча администрации Люберец с жителями прошла в деревне Мотяково

Глава городского округа Владимир Волков провел встречу с жителями ЖК «Кореневский Форт» в деревне Мотяково. В этот раз «выездная администрация» работала в необычном формате: из-за сильного дождя обсуждение проходило в автобусах, что позволило не отменять встречу и сохранить прямой диалог с людьми.

На вопросы жителей отвечали представители профильных управлений. Основные темы касались благоустройства, состояния дорог и работы общественного транспорта. Часть обращений взяли в проработку, часть — решили прямо на встрече. Диалог с представителями администрации получился предметным, а большинство заявителей ушли с конкретными решениями.

«Много вопросов касались дорог, экологии, большинство из них мы знаем. Здесь малоэтажные застройки, и многих жителей мы знаем в лицо, многие знают меня, у нас абсолютно дружеское общение. Главу городского округа тут принимают довольно радушно, и благодаря этому у нас есть диалог, и многие вопросы были решены сегодня в ходе выездной администрации», — отметил руководитель ТУ «Малаховка-Красково» Павел Максимкин.

Практика «выездных администраций» в Люберцах продолжается. Следующие встречи также пройдут в удобном для жителей формате с учетом погодных условий.