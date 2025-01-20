Встреча администрации Люберец с жителями пройдет в Островцах 23 января

Очередную встречу с жителями в выездном формате проведет администрация муниципалитета. Горожане смогут задать интересующие их вопросы главе Люберец Владимиру Волкову.

В диалоге также примут участие заместители руководителя городского округа. Мероприятие состоится в четверг, 23 января, в 18:00 в Островецкой школе по адресу: улица Подмосковная, дом № 5. Владимир Волков пригласил к разговору всех желающих.

Напомним, ранее выездная встреча администрации с жителями округа прошла в корпусе люберецкой гимназии № 16. Участники задавали вопросы, которые касались содержания и ремонта дорог, работы общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства придомовых и общегородских территорий, системы здравоохранения, безопасности и экологии. Все прозвучавшие на собрании обращения внесли в протокол для исполнения.