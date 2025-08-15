Встреча администрации Королева с жителями пройдет 21 августа

Очередной открытый прием в формате «Выездная администрация» состоится 21 августа с 17:00 до 19:00 в МЦК — Техникуме имени Королева в микрорайоне Текстильщик, на улице Молодежная, дом № 7. Жителям предоставят возможность лично задать вопросы профильным специалистам и получить оперативную обратную связь.

На приеме с жителями встретятся глава городского округа Игорь Трифонов, его первые заместители и заместители, депутаты Мособлдумы и городского Совета, а также представители ряда организаций и служб — управляющих компаний «Жилкомплекс», «Жилсервис», «Блеск‑Сервис», городских ресурсоснабжающих организаций, Государственного юридического бюро, МосОблЕИРЦ, службы судебных приставов, прокуратуры, полиции, налоговой инспекции, социальной защиты населения, МФЦ, сферы здравоохранения, культуры, спорта и образования, Торгово‑промышленной палаты, Фонда защитников Отечества и Королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО.