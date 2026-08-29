Встреча администрации и жителей прошла в новой школе Люберец

В микрорайоне Новые Островцы городского округа Люберцы состоялась выездная администрация, площадкой для которой стала новая школа, готовящаяся к открытию 1 сентября. Вместе с главой округа Владимиром Волковым на вопросы жителей отвечали представители регионального Министерства образования, депутат Государственной Думы Роман Терюшков, депутат Московской областной Думы Дмитрий Дениско и депутатский корпус муниципалитета.

В ходе встречи жители подняли широкий спектр вопросов, касающихся благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, перерасчета тепловой энергии, уборки мусора и содержания территорий. Среди обращений — состояние тротуаров, графики вывоза отходов, шум от строящихся объектов и необходимость обустройства парковочных карманов у социальных учреждений. Каждый случай был зафиксирован в протокол.

Начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский-Островцы» Николай Самара отметил, что часть вопросов удалось решить непосредственно на месте — к жителям уже выехали сотрудники управляющей компании для осмотра проблемных участков. Остальные обращения взяты на контроль и требуют дополнительной проработки.

Жители микрорайона также выразили благодарность за восстановление пруда и попросили продолжить благоустройство: установить дополнительные лавочки, укрепить деревья, обновить эстрадную площадку. Как отметила жительница поселка Елена Дубовая, экологическое состояние территории остается одной из приоритетных тем для местных жителей.

Все обращения взяты на контроль администрации. Часть проблем будет решена в ближайшее время, остальные включены в долгосрочные планы развития территории. Выездные администрации в Люберцах проводятся еженедельно, что позволяет оперативно реагировать на запросы жителей и своевременно решать актуальные вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.