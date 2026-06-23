Встреча администрации и жителей по вопросам культуры и спорта прошла в Пушкино

23 июня в Пушкино состоялась выездная администрация для работников сферы культуры и спорта, организованная для прямого диалога по ключевым вопросам развития этих направлений в округе. Основными темами обсуждения стали благоустройство общественных пространств, парков, скверов, дорожная инфраструктура и общественный транспорт, доступность и качество медицинской помощи, развитие учебных заведений и создание комфортной среды для детей, а также качество предоставления коммунальных услуг и состояние жилого фонда.