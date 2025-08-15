Встреча администрации Химок с жителями пройдет 19 августа

Выездную администрацию по вопросам образования проведут в Химках. Встречу организуют 19 августа в школе «Триумф».

Каждый желающий сможет пообщаться с руководством Управления по образованию администрации Химок и получить ответы на актуальные вопросы. Помимо этого, сотрудники Управлений спорта и культуры расскажут о том, какие в округе есть кружки и секции для детей.

Формат выездной администрации уже давно полюбился местным жителям. Он позволяет оперативно решить проблемы в индивидуальном порядке, а также получить консультации сразу у нескольких специалистов.

Сотрудники управления образования проведут прием по адресу Первомайская, дом № 6 с 18:00 до 20:00.

Отметим, что 18 августа с 18:00 до 20:00 в школах Химок проведут единый День открытых дверей. Родители учеников смогут пообщаться с директорами и завучами образовательных учреждений, получить ответы на вопросы.