Всероссийскую научную конференцию провели в университете в Дубне

В университете «Дубна» состоялась всероссийская научная конференция «Современные проблемы физической и аналитической химии». Масштабное научное мероприятие, которое объединило ведущих специалистов страны, было приурочено к знаменательным датам двух корифеев науки — Павла Гладышева и Игоря Ходаковского.

Особое место в рамках пленарного заседания заняли воспоминания об Игоре Ходаковском, который стоял у истоков создания профильной кафедры в Дубне и заложил научный фундамент для развития химической термодинамики в регионе.

Программа конференции охватила широчайший спектр тем — от фундаментальных исследований до прикладных задач, востребованных в современной промышленности и здравоохранении.

Символом связи времен и непрерывного научного поиска стало выступление Павла Гладышева, который в этом году также отмечает юбилей. Посвятив университету «Дубна» более двух десятилетий, профессор сыграл ключевую роль в создании современной лабораторной базы для экспериментов в сфере нанотехнологий. Под его руководством студенты и аспиранты реализуют амбициозные проекты, доказывая, что заложенные ранее традиции способны превращаться в инновации будущего.

Деловая программа конференции вместила свыше полусотни научных докладов. Своими наработками поделились не только сотрудники и учащиеся университета «Дубна», но и приглашенные эксперты из ведущих научных центров страны, в том числе из Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского и Института экспериментальной минералогии имени Д. С. Коржинского.

Прошедшее событие в очередной раз подтвердило высокий статус университета «Дубна» как ключевой площадки для конструктивного диалога между признанными лидерами науки и молодыми амбициозными исследователями, работающими на стыке дисциплин.