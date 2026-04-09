Всероссийскую конференцию молодых ученых проведут в университете в Дубне

В государственном университете «Дубна» началась XXXI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Она объединила студентов, аспирантов и молодых специалистов из разных регионов и стран.

В этом году площадка собрала более 300 участников, которые представляют свои исследования и разработки в самых разных областях — от гуманитарных дисциплин до высоких технологий. Работа форума продлится до 10 апреля.

Одно из ключевых научных событий в жизни университета развернулось сразу по 17 направлениям. В программе — выступления, посвященные праву, социальным наукам, инженерии, а также перспективным областям, таким как искусственный интеллект, физика, химия, материаловедение и науки о жизни.

Уже в первый день начали работу секции, сфокусированные на программной инженерии и современных цифровых продуктах, а также на вопросах развития нейросетей.

Конференция объединила молодых исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска и других городов, а также представителей зарубежных научных центров, включая Белоруссию. В рамках мероприятия работают дискуссионные площадки, проходят круглые столы, встречи с индустриальными партнерами.

К участию подключились ведущие научные и образовательные организации, среди которых Объединенный институт ядерных исследований, МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИТУ МИСИС, МИРЭА и БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.

«Основные задачи университета состоят в подготовке кадров и проведении научных исследований. Именно формат молодежной конференции позволяет органично объединить в рамках одного мероприятия решение обеих задач», — пояснил проректор по научно-организационной работе Игорь Немченок.