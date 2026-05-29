Всероссийское движение «Юнармия» отметило 10-летний юбилей в Мытищах

Ребята участвуют в патриотических акциях, чтят память предков и представляют округ на мероприятиях по всей стране. Юнармейскому отряду «Искорка» ранее было присвоено имя участника спецоперации Максима Громова, погибшего при выполнении воинского долга.

26 мая стал особенным для 19 мальчишек и девчонок. Они присоединились к юнармейской семье и дали торжественную клятву.

«Благодарю родителей и наставников, которые ежедневно вносят свой вклад в образование и воспитание ребят. „Юнармии“ желаю процветания и развития! Мы со своей стороны будем делать все, чтобы нашим детям было интересно и перспективно заниматься в рядах всероссийского движения. Дорогие юнармейцы! Вы только в начале своего жизненного пути, перед вами открыты все двери. „Юнармия“ даст вам многое — друзей, возможности, закалку. Дерзайте, стремитесь, побеждайте. Только вперед», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.