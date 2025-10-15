Всероссийский турнир по вольной борьбе прошел в Мытищах

На всероссийский турнир по вольной борьбе в городской округ Мытищи приехали спортсмены из 23 регионов страны. Победителю присвоили звание Мастера спорта России.

Соревнования прошли в мытищинском Центре единоборств. Более 130 молодых борцов из Москвы, Московской, Ульяновской, Орловской, Калужской, Ивановской, Рязанской, Белгородской, Оренбургской областей приехали проявить себя.

Турнир посвятили памяти Шамиля Тагировича Невретдинова — заслуженного тренера Советского союза и России. Он воспитал множество талантливых спортсменов и готовил сборные команды России и Советского союза. Невретдинов тренировал юношей, юниоров и взрослых, которые становились победителями и призерами мировых, европейских чемпионатов и Олимпийских игр.

Этот турнир провели уже в пятый раз. Он является важным событием в спортивном календаре, что не только сохраняет память о выдающемся тренере, но и подчеркивает значимость поддержки и развития молодежного спорта, вдохновляя новое поколение на достижение высоких спортивных результатов.