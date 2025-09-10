Всероссийский турнир по водно-моторному спорту пройдет в Дубне 13 сентября

На водном стадионе имени Нехаевского в Дубне 13 сентября впервые пройдут Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту в дисциплине «доска с водометом GP1». Ожидается участие более 40 мотосерферов из разных уголков страны.

Для спортсменов подготовят гоночную трассу, состоящую из буев и финишных ворот. Участники будут гонять на досках для серфинга с мотором и водометом, которые могут развивать скорость до 55 километров в час. Жителей и гостей Дубны ждет захватывающее зрелище.

Отметим, что дисциплину «доска с водометом GP1» включили во Всероссийский реестр видов спорта всего шесть лет назад.

«Водный стадион в Дубне один из лучших не только в области, но и в стране, он является отличной площадкой для проведения соревнований разного уровня», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Организовали состязания Федерация водно-моторного спорта России, региональная спортивная общественная организация «Федерация водно-моторного спорта Московской области» при поддержке управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации Дубны.

