Всероссийский турнир по спортивному туризму начался в Воскресенске

В Воскресенске стартовали Кубок России памяти Виталия Кондратьева и всероссийские соревнования по спортивному туризму среди юниоров и юниорок. В них примут участие более 600 спортсменов из 36 регионов страны.

Виталий Кондратьев трагически погиб в 2004 году. Он внес большой вклад в развитие спортивного туризма и каждый раз творчески подходил к построению дистанций. Он стремился удивить участников нестандартными этапами и неожиданной планировкой.

Организаторы турнира стремятся сохранить его идеологию и проводят экспериментальные этапы.

Оценивать участников Кубка России будут сильные судьи, а спортсмены сразятся в борьбе и встретят людей, неравнодушных к туризму.

Соревнования организованы Министерством спорта России, Федерацией спортивного туризма, Министерством физической культуры и спорта Подмосковья и администрацией Воскресенска.