Всероссийский турнир по самбо прошел в Сергиевом Посаде
Соревнования посвящались памяти заслуженного тренера РСФСР, мастера спорта СССР, майора полиции Сергея Тропинова. В Сергиево-Посадском спорткомплексе собрались участники из 26 регионов России.
Турнир памяти Сергея Тропинова проводится с 1997 года. В 2000 году соревнования были включены в календарь спортивных мероприятий всероссийской Федерации самбо и получили статус турнира с правом присвоения звания «Мастер спорта России». В этом году на соревнованиях появилась новая дисциплина.
На торжественное открытие приехали почетные гости — участники специальной военной операции, проходящие лечение в Сергиево-Посадском округе. Самбистов приветствовала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова. Она пожелала участникам показать все свое мастерство и достичь запланированных результатов, а ветеранам — получить удовольствие и пообщаться друг с другом.
«Любой спорт, не только самбо — это наше будущее, жизнь и наши дети», — подчеркнула Оксана Ероханова.
По итогам турнира сильнейших самбистов наградили медалями и кубками, а также вручили специальные призы — памяти командира Сергиево-Посадского ОМОНа Дмитрия Маркелова и заслуженного тренера РСФСР Альберта Астахова.