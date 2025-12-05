Всероссийский турнир по самбо прошел в Сергиевом Посаде

Турнир памяти Сергея Тропинова проводится с 1997 года. В 2000 году соревнования были включены в календарь спортивных мероприятий всероссийской Федерации самбо и получили статус турнира с правом присвоения звания «Мастер спорта России». В этом году на соревнованиях появилась новая дисциплина.

На торжественное открытие приехали почетные гости — участники специальной военной операции, проходящие лечение в Сергиево-Посадском округе. Самбистов приветствовала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова. Она пожелала участникам показать все свое мастерство и достичь запланированных результатов, а ветеранам — получить удовольствие и пообщаться друг с другом.

«Любой спорт, не только самбо — это наше будущее, жизнь и наши дети», — подчеркнула Оксана Ероханова.

По итогам турнира сильнейших самбистов наградили медалями и кубками, а также вручили специальные призы — памяти командира Сергиево-Посадского ОМОНа Дмитрия Маркелова и заслуженного тренера РСФСР Альберта Астахова.