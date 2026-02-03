Сегодня 10:57 Всероссийский турнир по самбо прошел в Люберцах 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Спортсмены

Люберцы

Более 500 юношей и девушек из 25 регионов страны приехали в Люберцы на первый всероссийский турнир по самбо «Спартак». Состязания прошли в рамках специального проекта «Выбор сильных».

Команда Люберец стала одной из самых представительных на турнире. В схватках участвовало более 40 спортсменов. Победители получили путевки на главный старт для 12-14 летних самбистов — первенство России.

«Соревнования у нас получились очень представительными и солидными. Это пилотный проект. После этих соревнований мы готовим большое соглашение с всероссийской Федерацией самбо о совместном развитии нашего национального вида спорта», — рассказал вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

В Люберцах самбо занимаются более 1200 спортсменов. Всего же в Подмосковье функционируют 55 спортивных секций, открытых в рамках партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных», где бесплатно занимаются тысячи детей и подростков, развивая дисциплину и командный дух. Эти площадки стали настоящей опорой для юных талантов занимающихся самбо, помогая формировать здоровое поколение, готовое к победам на российских и международных аренах.