Всероссийский турнир по мотокроссу и кантри-кроссу прошел в Серпухове

Традиционные состязания на кубок «Красные крылья» состоялись в деревне Васильевское. Спортивное мероприятие объединило более 200 участников из 12 регионов России.

На старт вышли как профессионалы, так и любители разного уровня подготовки. Организаторы подготовили трассу с высоким уровнем технической сложности, но с соблюдением всех норм безопасности. Прохождение маршрута стало серьезным испытанием на скорость, мастерство и выносливость. Зрелище вызвало неподдельный интерес у многочисленных зрителей и болельщиков.

Соревнования организовали совместно со спортивной школой «Зубренок» под руководством Евгения Серякова и при поддержке Министерства спорта Московской области.

Глава округа Алексей Шимко пожелал участникам успехов, новых побед и безопасных трасс, отметив, что мотоспорт в Серпухове будут развивать и дальше.