Всероссийский турнир по мини-футболу среди спортсменов с ОВЗ прошел в Мытищах

6 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах прошел открытый всероссийский турнир на Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу 5×5 и 3×3 среди незрячих спортсменов. Мероприятие было посвящено Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Два дня лучшие коллективы страны боролись за почетный трофей. Этот турнир стал частью всероссийской лиги «Равные возможности».

Медали и кубки были разыграны в нескольких номинациях. Победители определены в категориях юношей и девушек, мужчин и женщин. Отдельный турнир был организован для ветеранов СВО. Команды приехали из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Волгоградской и Вологодской областей, Краснодарского края, Татарстана, Донецкой Народной Республики, Калмыкии и Крыма. Всего участвовали 23 коллектива.

Финальное противостояние было между столичным ЦСКА и мытищинским «Авангардом». Мытищинцы открыли счет после точного удара Евгения Шелаева. Московский «армеец», в прошлом игрок «Авангарда» и лучший футболист Европы 2017 года Андрей Тихонов после сольного прохода восстановил равенство в счете. Победа и кубок команде из Мытищ досталась в серии послематчевых пенальти.

«Низкий поклон и глубокое уважение людям, которые находят в себе силы бороться с недугами, добиваются успехов в учебе, работе, спорте и творчестве, ведут общественную жизнь», — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.