Всероссийский турнир по конькобежному спорту пройдет в Коломне 5 и 6 сентября

На ледовой арене в Коломне официально открыли новый спортивный сезон. Всероссийские соревнования по конькобежному спорту стартовали 5 сентября и продлятся до субботы включительно.

Организовали турнир Союз конькобежцев России и федерация Московской области по конькобежному спорту. Состязания объединили свыше 150 участников из 15 регионов страны: женщины и мужчины старше 20 лет, юниорки и юниоры в возрасте 18-19 лет, а также девушки и юноши 16-17 лет. Они преодолеют дистанции протяженностью от 500 до 5000 метров.

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Советского Союза, трехкратный призер Олимпийских игр, победитель и призер чемпионатов мира, рекордсмен мира, почетный гражданин Коломны Валерий Муратов поприветствовал участников на открытии состязаний.

Выступления спортсменов смогут увидеть все желающие: вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.