Всероссийский турнир по конькобежному спорту пройдет в Коломне 26 и 27 сентября

Состязания по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля» объединят порядка 250 участников из 21 региона страны. За победу поборются опытные мужчины и женщины, перспективные юниоры, юниорки, а также юноши и девушки старшего возраста.

В пятницу, 26 сентября, спортсмены преодолеют дистанции 500 и 1500 метров, а на следующий день, 27 сентября, лучших выявят в забегах на 1000, 3000 и 5000 метров. Организаторами стартов выступили Союз конькобежцев России и федерация Московской области по конькобежному спорту.

Выступления участников смогут увидеть все желающие: вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.