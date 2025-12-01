Всероссийский турнир по греко-римской борьбе прошел в Мытищах

Участие в турнире посвященном памяти заслуженного тренера России Тагира Салахетдинова по греко-римской борьбе приняли около 150 спортсменов из Московской области, Москвы и соседних регионов. Мероприятие прошло 29 ноября в мытищинском центре единоборств.

Турнир, провели в пятый раз, что подтвердило его популярность и всероссийский статус. Тагир Салахетдинов тренировал сборные страны по греко-римской борьбе более 40 лет, внес огромный вклад в развитие вида спорта в регионе. Юные спортсмены вышли на ковер, чтобы подготовиться к важным региональным и всероссийским соревнованиям.

Спортсмены мытищинской спортшколы «Центр детско-юношеского спорта» показали отличные результаты. Победителем турнира стал Филипп Панфилов. Серебряные медали завоевали Кирилл Мясоедов и Сергей Черниговский. Бронзовые награды получили Роман Ишиев, Данила Белоглазов, Арман Арутюнян и Дмитрий Гусев. Участников соревнований от имени главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой приветствовал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации округа Евгений Лукошков.