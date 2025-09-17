Всероссийский турнир по футзалу прошел в Мытищах

Соревнования по футзалу среди юношей 2014 года рождения в течение трех дней проходили в спортивном комплексе «Строитель» в Мытищах. Победителями турнира стали воспитанники местной «Центральной детской юношеской школы», завоевавшие первое место.

Участие в соревнованиях приняли команды из Мытищ, Москвы, Солнечногорска, Ярославля, Саратова и Вологды. Спортсмены уверенно прошли турнирную дистанцию, одержав победы над всеми соперниками.

Мытищинская команда в первом туре обошла сверстников из Солнечногорска со счетом 7:0. Победы последовали и в играх с участниками из спортивной школы олимпийского резерва-14, клуба «Волга» из Саратова (6:3), спортивной школы «Демиург» из Ярославля (9:3), футбольного клуба «Ровесник» из Вологды (5:2) и столичного ЦСКА (6:2).

Серебряные медали турнира завоевали футболисты из Ярославля, бронзовые награды достались команде ЦСКА.