Всероссийский турнир по единоборствам пройдет в Люберцах

Более 12 тысяч спортсменов от восьми лет до 21 года примут участие в турнире «Герои Отечества» в Люберцах. Это борцы из 32 городов России.

Соревнования посвятят участникам СВО. Их проведут в канун Дня Героев Отечества.

Связь между площадками соревнований в регионах организуют в формате телемоста. К нему присоединятся Астраханская, Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская области и другие регионы страны. Каждый представит своего бойца СВО.

В Подмосковье турнир посвятят почетному жителю области Сергею Пешкину. Он приедет с передовой на открытие турнира.

Турнир проходит в Подмосковье третий год подряд. В этом году состязания пройдут по 14 видам единоборств: тхэквондо, бокс, греко-римской борьбе, вольной борьбе, тайскому боксу, рукопашному бою, армейскому рукопашному бою, кикбоксингу и ряду других.

Во Дворце спорта «Триумф» пройдут соревнования по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою, выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов, общественных деятелей и ветеранов боевых действий. Кроме того, будут работать площадки довоенной подготовки, плетения маскировочных сетей, шахмат, армрестлинга, разборки и сборки автомата.

Отметим, что всероссийский турнир организует спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке министерства спорта России и министерства физической культуры и спорта Московской области в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».