Всероссийский турнир по дзюдо прошел в Волоколамске

Турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Владимира Гарлевского провели во Дворце спорта «Лама» в Волоколамске. В нем поучаствовали более 100 спортсменов.

Соревнования провели уже в третий раз. За победу поборолись девушки и юноши до 15 лет из Воронежской, Ивановской, Калужской, Тульской, Московской и других областей.

Поприветствовали участников заместитель главы Волоколамского муниципального округа Виктор Тюленев, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева, а также директор Дворца спорта «Лама» Вячеслав Тюрин. Почетным гостем стал сын Владимира Гарлевского — Иван.

Победителей и призеров определили в нескольких весовых категориях. Им вручили награды и памятные подарки.

Ранее мы рассказывали о том, что мастер-классы и спортивные турниры провели в детском лагере в Волоколамске.