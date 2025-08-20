Мастер-классы и спортивные турниры провели в детском лагере в Волоколамске

Завершающая смена продолжается в детском лагере имени 28 Героев Панфиловцев в Волоколамске. Сейчас там отдыхают 100 ребят из Белгорода и 150 из Подмосковья. Для них провели праздник спорта.

Дня детей организовали День спорта и энергии. Сначала ребята участвовали в творческой мастерской, где смогли раскрыть свои художественные таланты, а после — посетили мастер-класс по пилению лобзиком. Во второй половине дня дети смогли испытать свою силу и ловкость и получить новые навыки в области спорта.

Кульминацией праздника стало танцевальное шоу, где каждый отряд продемонстрировал свою креативность и умения.

Смена завершится 30 августа.