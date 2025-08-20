Завершающая смена продолжается в детском лагере имени 28 Героев Панфиловцев в Волоколамске. Сейчас там отдыхают 100 ребят из Белгорода и 150 из Подмосковья. Для них провели праздник спорта.
Дня детей организовали День спорта и энергии. Сначала ребята участвовали в творческой мастерской, где смогли раскрыть свои художественные таланты, а после — посетили мастер-класс по пилению лобзиком. Во второй половине дня дети смогли испытать свою силу и ловкость и получить новые навыки в области спорта.
Кульминацией праздника стало танцевальное шоу, где каждый отряд продемонстрировал свою креативность и умения.
Смена завершится 30 августа.
Еще тысяча пенсионеров прошли реабилитацию в оздоровительном центре в Истре
Заседание антитеррористической комиссии прошло в Ленинском округе
Более 1300 метров теплосетей заменят в деревне Старое в Егорьевске в 2025 году
Участнику СВО из Ленинского округа предоставили гумпомощь от администрации
Мастер-классы и спортивные турниры провели в детском лагере в Волоколамске
В Обнинске задержали лидера местной «Русской общины» Руслана Денисов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте