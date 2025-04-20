Всероссийский турнир по дзюдо памяти Малочуева прошел в Подольске

Свыше 850 спортсменов поучаствовали во всероссийских соревнованиях по дзюдо, которые состоялись в Подольске. Турнир посвящен памяти Героя России капитана милиции Олега Малочуева и защитников Отечества, погибших при исполнении служебного долга.

Побороться за победу приехали дзюдоисты из 46 регионов России. На торжественном открытии знак мастера спорта вручили Александру Плеханову, а награду «Спортивная доблесть» третьей степени — Дарье Захаровой.

«Горд, что именно Подольск стал площадкой для таких соревнований. Дзюдо у нас активно развивается — почти 900 ребят занимаются в секциях, показывают отличные результаты и становятся примером для других. Это не просто спорт — это воспитание уважения, характера и силы духа», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Отметим, что Олег Малочуев участвовал в 35 специальных операциях. Он освобождал заложников «Норд-Оста» и погиб в 2009 году от рук террориста при выполнении служебного долга.