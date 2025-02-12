Всероссийский турнир по боксу стартовал в Люберцах

Свыше 150 спортсменов из 24 регионов России поучаствуют в турнире по боксу класса «А» среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Александра Щедеркина в Люберцах. Предварительные бои уже начались во Дворце спорта «Триумф».

Соревнования являются одной из визитных карточек Люберец. В 2025 году их проводят в 35-й раз.

Финалы состоятся 15 февраля. В этот же день пройдет торжественная часть.

Владимир Кузин и Юрий Капитонов — воспитанники школы бокса в Люберцах. Мужчины трагически погибли в разные годы. Александр Щедеркин был наставником для поколений местных спортсменов.

«Наш округ в турнире представляют девять боксеров — воспитанники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Люберецкого клуба бокса „Спартак“. Болеем и желаем победы!» — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.