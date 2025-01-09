Всероссийский турнир по баскетболу прошел в Химках

Ежегодные Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» среди юниоров прошли в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках. Городской округ в турнире представили три команды.

Спортсмены из баскетбольного клуба «Химки-1» сыграли три матча под руководством тренера Владимира Трунова. Финальный матч баскетболисты выиграли с результатом 58:20. Лучшим игроком объявили Матвея Горшкова.

«Турнир прошел на очень высоком уровне. Самыми напряженными оказались игры с принципиальными соперниками из городского округа Мытищи и финальная игра с московским „ЦСКА“», — сказал тренер школы № 1 Владимир Трунов.

Отметим, что следующий турнир пройдет с 17 по 19 января в Москве. Бороться за первенство будут спортсмены из России и Белоруссии.

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