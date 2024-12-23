Андрей Воробьев: новые спортивные центры откроют в Лобне, Раменском и Бронницах

В 2025 году в Подмосковье построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время традиционного обращения к жителям.

Подмосковье продолжает создавать условия для появления новых чемпионов. Здесь уже работают крупные комплексы и стадионы, где выросло не одно поколение известных спортсменов. Их регулярно обновляют, делают еще лучше и комфортнее. Так, в этом году ремонт провели на стадионе «Авангард» в Коломне. Еще один новый ФОК построили в Можайске.

«Мы стараемся уделять большое внимание здравому образу жизни. Президент ставит задачу сделать спорт максимально доступным, что как можно больше людей могли заниматься, и у каждого была возможность самореализации», — отметил губернатор.