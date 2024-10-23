Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою провели в Мытищах

Четвертый ежегодный турнир по армейскому рукопашному бою «Памяти воинов» прошел в спортивном комплексе «Строитель» в Мытищах. В состязаниях приняли участие свыше 350 бойцов из 24 городов страны.

Турнир «Памяти воинов» по армейскому рукопашному бою собрал 45 команд из 24 городов России. Юноши и девушки в возрасте от 12 до 16 лет боролись за призовые места в 25 номинациях. Каждую дисциплину посвятили военнослужащим и сотрудникам силовых структур, отдавшим себя служению и защите родины.

Поддержать спортсменов приехали депутаты Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Президент Федерации армейского рукопашного боя России Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что этот вид боевого искусства — универсальная система защиты и нападения, она объединяет элементы разных единоборств.

По итогам турнира первое место в командном зачете завоевал клуб «Патриот». Среди регионов лучшей стала Московская область.

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