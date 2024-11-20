Всероссийский слет студотрядов пройдет в Подмосковье с 20 по 22 ноября

Всероссийский слет студенческих отрядов пройдет в Красногорске с 20 по 22 ноября. В рамках мероприятия организуют конкурсы профессионального мастерства по шести направлениям: сельское хозяйство, педагогика, строительство, сфера услуг, отряды проводников и железнодорожного транспорта.

Министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе сообщила, что в этом году Российские студенческие отряды отмечают два юбилея — 65 лет с момента создания движения и 20 лет с начала его современной истории. В связи с этим по всей стране проходят различные мероприятия.

Она отметила, что в мае Подмосковье принимало активистов РСО из 50 регионов на образовательном интенсиве, а в сентябре прошла Медиашкола, собравшая более ста молодых людей.

«На этот раз мы рады приветствовать студотряды со всех регионов России — это более 600 участников», — указала Швелидзе.