Всероссийский слет студотрядов пройдет в Подмосковье с 20 по 22 ноября
Всероссийский слет студенческих отрядов пройдет в Красногорске с 20 по 22 ноября. В рамках мероприятия организуют конкурсы профессионального мастерства по шести направлениям: сельское хозяйство, педагогика, строительство, сфера услуг, отряды проводников и железнодорожного транспорта.
Министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе сообщила, что в этом году Российские студенческие отряды отмечают два юбилея — 65 лет с момента создания движения и 20 лет с начала его современной истории. В связи с этим по всей стране проходят различные мероприятия.
Она отметила, что в мае Подмосковье принимало активистов РСО из 50 регионов на образовательном интенсиве, а в сентябре прошла Медиашкола, собравшая более ста молодых людей.
«На этот раз мы рады приветствовать студотряды со всех регионов России — это более 600 участников», — указала Швелидзе.
Конкурс профессионального мастерства среди сельскохозяйственных отрядов включает девять компетенций, среди которых ветеринария, зоотехния и агрономия.
В конкурсе для студентов-педагогов предусмотрены три этапа: творческая часть, теоретическое испытание и оказание первой помощи. Дарья Казмалы из Воронежа, представляющая свою команду, рассказала о том, что они принимают участие в конкурсе уже второй год, надеясь добиться хорошего результата и получить новый опыт.
Будущие строители участвуют в шести компетенциях, включая общественные и отделочные работы, проектирование и строительный контроль. Молодые проводники продемонстрируют свои теоретические знания и исправят «ошибки» в подготовленном вагоне, а также проведут творческий этап с заранее подготовленными номерами. Иван Рудковский, боец студенческого отряда проводников из Новосибирска, выразил уверенность в своих силах и радость от участия.
Конкурс среди студенческих сервисных отрядов пройдет по пяти компетенциям: повар, официант, бармен, спасатель и горничная. Елизавета Проскурякова из Томска, впервые участвующая в конкурсе, отметила, что это для нее важный опыт и возможность завести новые знакомства.
Ранее развитие системы образования, привлечение педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.