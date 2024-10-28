Школы Подмосковья привлекли 2,3 тысячи новых учителей с начала года — Андрей Воробьев
Воробьев: Подмосковье привлекло еще 2,3 тысячи новых учителей
Развитие системы образования, олимпиадные успехи, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.
«У нас больше миллиона школьников, поэтому все, что касается строительства, капремонта школ и их наполнения кадрами остается приоритетом. Очень важно предоставлять детям качественное образование. Поэтому необходимо и дальше искать лучших учителей, директоров школ, внедрять новые методики преподавания», — сказал губернатор.
В Подмосковье работает около 53 тысяч учителей. С января учреждения приняли 25 тысяч резюме от педагогов, которые хотели трудоустроиться. После тщательного отбора свыше 2,3 тысячи специалистов приняли в штаты школ. Из них 1,9 тысячи прибыли из других регионов России, в том числе из Москвы, Краснодарского края, Ярославской и Волгоградской областей.
Активное привлечение новых учителей позволило значительно сократить дефицит специалистов. Если в 2023 году не хватало 2,1 тысячи педагогов, то сейчас только 143. В этой работе помогают меры поддержки, принятые в Московской областью. Это компенсации за аренду жилья, программа «Социальная ипотека», выплаты пособий молодым специалистам и другие.
Министр образования региона Ингрид Пильдес рассказала, что в 2025 году в Московскую область планируется привлечь лучших выпускников российский вузов и учителей — лидеров образования.
«Это 50 молодых специалистов педагогических вузов, имеющих высокий рейтинг, а также выпускники технических вузов, прошедшие дополнительную переподготовку по педагогическим специальностям. Что касается учителей, то это 50 победителей и лауреатов профессиональных конкурсов. Надеемся, они смогут привнести новое для развития подмосковной системы образования», — отметила Пильдес.
Другое важное направление, которому в Подмосковье уделяют особое внимание, — это строительство новых школ. С начала учебного года двери распахнули 39 современных зданий, где одновременно могут учиться 38 тысяч детей. Это инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне, Медвежье-Озерская школа № 19 в Щелкове, образовательный центр «Сабурово» в Красногорске и другие.
Комплексный подход к вопросу помогает улучшать образовательный процесс в Подмосковье и добиваться серьезных результатов. Андрей Воробьев отметил, что школьники региона показывают высокие результаты по олимпиадам, и этот темп важно держать.