Развитие системы образования, олимпиадные успехи, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

«У нас больше миллиона школьников, поэтому все, что касается строительства, капремонта школ и их наполнения кадрами остается приоритетом. Очень важно предоставлять детям качественное образование. Поэтому необходимо и дальше искать лучших учителей, директоров школ, внедрять новые методики преподавания», — сказал губернатор.

В Подмосковье работает около 53 тысяч учителей. С января учреждения приняли 25 тысяч резюме от педагогов, которые хотели трудоустроиться. После тщательного отбора свыше 2,3 тысячи специалистов приняли в штаты школ. Из них 1,9 тысячи прибыли из других регионов России, в том числе из Москвы, Краснодарского края, Ярославской и Волгоградской областей.

Активное привлечение новых учителей позволило значительно сократить дефицит специалистов. Если в 2023 году не хватало 2,1 тысячи педагогов, то сейчас только 143. В этой работе помогают меры поддержки, принятые в Московской областью. Это компенсации за аренду жилья, программа «Социальная ипотека», выплаты пособий молодым специалистам и другие.